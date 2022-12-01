Сообщения о новом штрафе за шины с 1 декабря назвали фейком

За использование летних шин зимой и зимних летом административная ответственность в России не предусмотрена, несмотря на то, что требования об использовании зимних шин с декабря по февраль содержатся в техническом регламенте «О безопасности колесных транспортных средств». Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, заместитель председателя «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

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«Штрафы налагаются в соответствии с российским Кодексом об административных правонарушениях. И статей, наказывающих за использование шин не по сезону, в кодексе нет. Существуют такие предложения, по этому вопросу идет острая полемика, но поправки не внесены», — объяснил Ольшанский «Газете.Ru».

Спекуляции в СМИ на тему якобы действующих штрафов, привязанных к сезонному использованию шин, он назвал фейковыми сообщениями. Кроме того, даже в рамках непринятых поправок в КоАП установление срока сезонной смены шин предлагается отдать на откуп региональных властей, в связи с большой разницей в климатических условиях в разных частях России, добавил юрист.

В настоящее время в «перечне неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатация автомобилей, содержатся требования к глубине протектора шин, отсутствию у них повреждений и запрету установки на одном автомобиле шипованной и нешипованной резины, однако к каким-либо датам или сезону эти нормы не привязаны. За их несоблюдение в соответствии с КоАП предусмотрено предупреждение или штраф в 500 руб.

По данным газеты «Коммерсантъ», МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», предусматривающего наказание за использование шин не по сезону. Новую редакцию документа министерство направило в Аналитический центр при правительстве РФ для получения отзыва. Документ планируется ввести в действие с 1 марта 2023 года, однако в нем еще могут появиться изменения.