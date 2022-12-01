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27 минут назад

Новости автомира: эксперты признали Toyota Sequoia и Toyota Land Cruiser самыми надежными и долговечными автомобилями в мире

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Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили ТОП-20 самых долговечных и надежных машин, которые при должном обслуживании способны проехать более 300 тыс. км.

Составлен топ-20 самых надежных и долговечных автомобилей
Фото: АвтоКодАвтоКод

Специалисты проводили исследование среди более двух миллионов автомобилей и отобрали те модели, на долю которых приходится большее количество машин с пробегом около 322 тыс. км.

Самыми надежными и долговечными автомобилями в сегменте SUV, по итогам исследования, эксперты назвали внедорожники Toyota Sequoia и Toyota Land Cruiser. При должном обслуживании эти автомобили способны проезжать 296,5 тыс. миль (477 тыс. км) и 280 тыс. миль (451 тыс. км) соответственно.

Также в топ-20 самых надежных и долговечных автомобилей попали Chevrolet Suburban, Toyota Tundra, GMC Yukon XL, Toyota Prius, Chevrolet Tahoe, Honda Ridgeline, Toyota Avalon, Toyota Highlander Hybrid, Ford Expedition, Toyota 4Runner, Toyota Sienna, GMC Yukon, Honda Pilot, Honda Odyssey, Toyota Tacoma, Nissan Titan, Ford F-150 и Toyota Camry Hybrid.

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– То, что мы видим, – это список надежных автомобилей, способных проехать больше четверти миллиона миль при правильном обслуживании. И чтобы было ясно, это исследование не говорит о максимальном сроке службы этих транспортных средств, а о текущих показаниях одометра. Большинство из этих автомобилей до сих пор активно эксплуатируются владельцами, – поясняет главный аналитик iSeeCars Карл Брауэл.

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