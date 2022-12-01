Составлен топ-20 самых надежных и долговечных автомобилей

– То, что мы видим, – это список надежных автомобилей, способных проехать больше четверти миллиона миль при правильном обслуживании. И чтобы было ясно, это исследование не говорит о максимальном сроке службы этих транспортных средств, а о текущих показаниях одометра. Большинство из этих автомобилей до сих пор активно эксплуатируются владельцами, – поясняет главный аналитик iSeeCars Карл Брауэл.