В Россию приедет роскошный китайский минивэн. Фотогалерея

Как выяснила «Российская газета», компания «Авилон» намерена привезти в Россию партию роскошных китайских минивэнов Voyah Dreamer. С маркой Voyah россияне уже знакомы благодаря люксовому кроссверу Free, а теперь на подходе вторая модель, Dreamer. До конца 2022 года в автосалоны поставят только 20 таких машин, а уже в 2023-м объемы поставок будут увеличены. Один выставочный образец уже представлен в России, цены объявлены: минивэн с гибридной установкой оценен в 8,29 миллиона рублей, а с полностью электрической – в 8,49 миллиона.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Voyah Dreamer (суббренд Dongfeng Motor) продается на европейском рынке, однако там модель носит название Dream. В Россию минивэны будут заводить как из Китая, так и из Европы: модель предложат в семи- либо четырехместном исполнениях с посадочной формулой 2+2+3 или 2+2 соответственно.

Полностью электрический Dreamer приводит в движение два электромотора, установленные на каждой из осей. Их суммарная отдача составляет 436 лошадиных сил, а запас хода по паспорту достигает 605 километров. С места до «сотни» такой минивэн разгоняется за 5,8 секунды.

Гибридный вариант в свою очередь комплектуется 1,5-литровым бензиновым ДВС с турбонаддувом и электромотором, совокупная отдача которых – 395 лошадиных сил. На одной электроэнергии бензоэлектрический Dreamer проезжает 82 километра, а в смешанном режиме – 720 километров. Разгон с места до 100 километров в час занимает 6,6 секунды.