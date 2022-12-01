КАМАЗ раскрыл названия новых грузовиков

Челнинское ПАО "КАМАЗ" собирается зарегистрировать товарные знаки новых самосвалов — "Геркулес" и "Атлант". Как выяснило "Реальное время", заявки были поданы 29 ноября.

Фото: Реальное время Реальное время

Самосвал "Геркулес" (КАМАЗ-6561) — 11-метровый шарнирно-сочлененный самосвал, который был представлен в июне 2021 года, грузоподъемность — около 40 тонн. Автомобиль предназначен для перевозки сыпучих грузов как по асфальту, так и по бездорожью, применяется для добычи полезных ископаемых и при разработке карьерных месторождений и шахт. Отличительная особенность грузовика в том, что он не требует подзарядки от зарядной станции: двигатель внутреннего сгорания приводит в действие генератор постоянного тока, придающий энергию тяговому электродвигателю и заряд аккумулятору. При полной зарядке "Геркулес" способен работать исключительно на электричестве.

Габариты "Геркулеса": высота — 4 м, а ширина — 3,6 м. В отличие от семейства "Атлант", машина сможет работать только в карьерах, выезд на дороги общего пользования будет затруднен. На предприятии ранее сообщали о планах запустить серийное производство модели в 2023 году.

Модель "Атлант", или 65805-002-91, — представитель нового семейства автомобилей в линейке карьерных самосвалов КАМАЗа. Предполагалось, что новинка в мире грузовой техники станет достойным конкурентом БелАзу, поскольку будет обладать увеличенной грузоподъемностью (от 45 до 70 тонн).