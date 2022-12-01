Cтало известно будущее завода Toyota в Петербурге

Завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге проходит процедуру консервации. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ, сейчас совместно с властями города рассматриваются возможные варианты дальнейшего развития производственной площадки.

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В ведомстве также отметили, что сейчас подведомственное министерству ФГУП «НАМИ» не рассматривает вариант приобретения завода Toyota.

Напомним, что приостановила производство на заводе «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге еще 4 марта из-за нарушений в логистических цепочках поставок. В сентябре стало известно, что компания планирует закрыть сборочную площадку.