Jeep открыл продажи электрического кроссовера Jeep Avenger

Компания Jeep начала принимать заказы на свой первый электрический внедорожник Avenger. Еще 17 октября была возможность забронировать машину, чем воспользовались 10 тысяч человек. Но теперь заказать машину может любой посетитель автосалона марки. А в некоторых европейских странах есть онлайн-магазины, где есть возможность оформить заказ.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

По состоянию на декабрь 2022 года в онлайн-магазинах доступна только особая комплектация 1st Edition. Она включае в себя не только электромобиль, но и версию с 1,2-литровым турбированным мотором на 100 лошадиных сил для Италии и Испании. Для электрических версий в эту комплектацию входит абонемент на зарядку на 400 евро, позволяющий заряжать электрокар бесплатно на платных станциях в ЕС.

Известно, что электрокар может проезжать на одной зарядке до 550 километров, по голоду до 400 километров. Цена Jeep Avenger 39,5 тысячи евро (около 2,5 млн рублей по текущему курсу). Заказы оформляют на территории следующих стран: Польша, Австрия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания, Германия, Италия и Франция.