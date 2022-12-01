Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
59 минут назад

Новости автомира: По итогам ноября в России подорожал только один автомобиль — Lada Niva Travel

Газета.Ru

За ноябрь 2022 года в России увеличилась цена только на один автомобиль — Lada Niva Travel в исполнении Black '22, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные портала «Цена авто».

По итогам ноября в России подорожал только один автомобиль
Фото: Газета.руГазета.ру

Цена этой модификации Niva увеличилась на 68 тыс. рублей, до 1 126 900 рублей. Отличие спецверсии заключается в обивке потолка, черных поручнях и солнцезащитных козырьках, а также стеклах с усиленной тонировкой. Также Niva Travel в этом исполнении оснащается подлокотником на заднем сиденье.

Как и другие версии, эта машина оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с., 5-ступенчатой механической трансмиссией и постоянным полным приводом. С января по октябрь в России продано более 12,5 тыс. внедорожников Lada Niva Travel всех модификаций, что на 41% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует поставлять автомобили Lada в страны Африки.

Автоновости,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители