По итогам ноября в России подорожал только один автомобиль

За ноябрь 2022 года в России увеличилась цена только на один автомобиль — Lada Niva Travel в исполнении Black '22, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные портала «Цена авто».

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Цена этой модификации Niva увеличилась на 68 тыс. рублей, до 1 126 900 рублей. Отличие спецверсии заключается в обивке потолка, черных поручнях и солнцезащитных козырьках, а также стеклах с усиленной тонировкой. Также Niva Travel в этом исполнении оснащается подлокотником на заднем сиденье.

Как и другие версии, эта машина оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с., 5-ступенчатой механической трансмиссией и постоянным полным приводом. С января по октябрь в России продано более 12,5 тыс. внедорожников Lada Niva Travel всех модификаций, что на 41% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.