Продажи АвтоВАЗа растут, но отстают от темпов производства

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках форума "Российский промышленник" раскрыл предварительные итоги продаж автомобилей Lada в ноябре 2022 года. Объёмы реализации по отношению к октябрю выросли, но по-прежнему отстают от результатов прошлого года.

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"Продажи сейчас отстают от производства. По продуктам АвтоВАЗа в ноябре, наверное, они будут где-то в пределах 21,5 тысяч автомобилей", - заявил Максим Соколов.

Таким образом, прирост в ноябре в сравнении с октябрём составил примерно 12,5%, но в годовом выражении итоги продаж в прошлом месяце оказались на 16% меньше.