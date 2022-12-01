Продажи АвтоВАЗа растут, но отстают от темпов производства

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках форума "Российский промышленник" раскрыл предварительные итоги продаж автомобилей Lada в ноябре 2022 года. Объёмы реализации по отношению к октябрю выросли, но по-прежнему отстают от результатов прошлого года.
"Продажи сейчас отстают от производства. По продуктам АвтоВАЗа в ноябре, наверное, они будут где-то в пределах 21,5 тысяч автомобилей", - заявил Максим Соколов.
Таким образом, прирост в ноябре в сравнении с октябрём составил примерно 12,5%, но в годовом выражении итоги продаж в прошлом месяце оказались на 16% меньше.
В настоящее время конвейер АвтоВАЗа работает в шестидневном режиме, завод выпускает два семейства моделей - Lada Granta и Lada Niva. Однако по-прежнему сохраняется дефицит комплектующих - в результате чего территория предприятия буквально "забита" автомобилями с отсутствующими деталями. По данным инсайдеров, количество некомплектных машин может превышать девять тысяч.