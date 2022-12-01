Стартовало производство суперкроссоверов BMW XM

На американском заводе BMW в Спартанберге стартовало производство «заряженных» гибридов XM — первой самостоятельной модели отделения BMW M за последние 40 с лишним лет. Эпатажные кроссоверы будут выпускать на одной линии с X5, X6 и X7, а в дилерских центрах они появятся весной будущего года. Основными рынками для модели, помимо США, станут Китай и Ближний Восток.

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Завод BMW в Спартанберге, штат Южная Каролина, восьмой год подряд лидирует по объему экспорта среди всех автомобильных предприятий Америки. В 2021 году отсюда в другие страны отправили 257 876 машин на общую сумму 10,1 миллиарда долларов. Площадка выпускает кроссоверы X3/X4, их M-деривативы, старшие модели X5, X6 и X7, а с сегодняшнего дня ещё и вседорожники BMW XM.

Первый гибрид отделения BMW M появится в дилерских центрах будущей весной. Ключевыми рынками для него станут Соединенные Штаты, Китай и Ближний Восток, но вообще география продаж будет, конечно же, шире. Интересно, что для XM не предусмотрен «гражданский» аналог, то есть пары вроде X5/X5 M в гамме марки не появится. Соответственно, и стоить кроссовер будет недешево — от 160 тысяч доллара за условно базовую версию.