Илон Маск представил новый грузовик Tesla

Американский миллиардер, основатель и владелец компании Tesla представил новый грузовик, который открывает следующее поколение электромобилей - презентация проходит на YouTube-канале компании.

Фото: YouTube-канал Tesla YouTube-канал Tesla

"Эта штука выглядит будто из будущего, она веселая, классно выглядит, ощущение, что ты водишь Tesla", - прокомментировал Маск выезд образца на стенд.

Новая линейка грузовиков называется Beast. Маск утверждает, что водители новых грузовиков "будут чувствовать себя на дороге "круче всех". По словам миллиардера, Beast превосходит другие тягачи в этом классе и способен без подзарядки проехать сотни километров - первая партия будет поставлена Pepsi.