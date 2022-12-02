Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
2 часа назад

Илон Маск представил новый грузовик Tesla

Газета.Ru

Американский миллиардер, основатель и владелец компании Tesla представил новый грузовик, который открывает следующее поколение электромобилей - презентация проходит на YouTube-канале компании.

Илон Маск представил новый грузовик Tesla
Фото: YouTube-канал TeslaYouTube-канал Tesla

"Эта штука выглядит будто из будущего, она веселая, классно выглядит, ощущение, что ты водишь Tesla", - прокомментировал Маск выезд образца на стенд.

Новая линейка грузовиков называется Beast. Маск утверждает, что водители новых грузовиков "будут чувствовать себя на дороге "круче всех". По словам миллиардера, Beast превосходит другие тягачи в этом классе и способен без подзарядки проехать сотни километров - первая партия будет поставлена Pepsi.

Ранее в Набережных Челнах автомобиль Tesla сломался после попытки зарядить аккумуляторы. Владелец Tesla уточнил, что в его автомобиле сгорел пиропатрон основной батареи. Из-за поломки он оставил машину у заправки и позже за ней приедет. О том, чем закончилась ситуация неизвестно.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители