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1 час назад

Новости автомира: Tesla представила первый электрический тягач

ТАССиещё 5

Компания Tesla представила в четверг первый электрический тягач. Трансляция презентации велась на сайте компании.

Tesla представила первый электрический тягач
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В презентации принял участие создатель и руководитель компании Илон Маск. Он лично выехал на сцену за рулем тягача.

"Это слон, но двигается он, как гепард. Разгоняется быстро и быстро тормозит", - сказал он.

Согласно информации компании, тягач может преодолеть без подзарядки 500 миль (около 800 км). При этом грузоподъемность прицепа составляет около 37 тонн. По словам Маска, тягач комплектуется "ультрабыстрой зарядкой". Сколько времени потребуется для его полной зарядки он, однако, не уточнил. Маск также не упомянул, будет ли машина комплектоваться беспилотной системой управления и сколько таких тягачей Tesla намерена выпустить в ближайшее время.

Маск представил прототип тягача Tesla еще в 2017 году. Тогда он обещал, что его выпуск начнется в 2019 году. Первые тягачи Tesla будут переданы компании Pepsi.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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