Tesla представила первый электрический тягач

"Это слон, но двигается он, как гепард. Разгоняется быстро и быстро тормозит", - сказал он.

Согласно информации компании, тягач может преодолеть без подзарядки 500 миль (около 800 км). При этом грузоподъемность прицепа составляет около 37 тонн. По словам Маска, тягач комплектуется "ультрабыстрой зарядкой". Сколько времени потребуется для его полной зарядки он, однако, не уточнил. Маск также не упомянул, будет ли машина комплектоваться беспилотной системой управления и сколько таких тягачей Tesla намерена выпустить в ближайшее время.