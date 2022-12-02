Названа цена пригнанного из Германии BMW X3

74.RU посчитал, сколько стоит привезти автомашину из Германии в Челябинск в 2022 году. Журналисты связались с компанией, поставляющей автомобили в РФ, и описали поэтапные расходы.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Из-за санкций немецкие компании перестали продавать автомобили не только напрямую гражданам или фирмам России, но даже организациям, которые, как они подозревают, работают с россиянами», — Ярослав Федоров, специалист по доставке автомобилей и партнер компании «Автоселект».

Автомобили из Германии снова стали актуальными в России, хотя раньше времена перегонов казались прошлым. Хотя сам бизнес в сегменте «серого» импорта стал сложнее. Теперь гнать самостоятельно автомобиль нет смысла, на многих этапах нужны посредники. Это повышает итоговую цену, но серьезно упрощает и ускоряет процесс поставки.

покупка у продавца в Германии — 30 тысяч евро,

услуги партнеров в Европе – 10 тысяч евро,

таможня – 5,4 тысячи евро,

оформление пакета документов в РФ – 2 тысячи евро,

транспортировка – 5 тысяч евро. На примере BMW X3 2019 года с 2-литровым дизельным двигателем на 190 лошадиных сил и пробегом 12 тысяч километров получилось оценить каждый из этапов, которые придется пройти автовладельцу при покупке машины в Германии для России:

В итоге покупатель в РФ получает немецкий кроссовер с минимальным пробегом за 3,4 млн рублей. Такие же автомобили на внутреннем рынке продают от 5,4 млн рублей, а иногда даже и за 8 млн рублей. Если смотреть на предложение 2019 года, то цена будет 3,75 млн рублей.