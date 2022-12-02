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1 час назад

Новости автомира: редчайший Mercedes-Benz продают в Москве за 59 млн рублей

Motor.ruиещё 1

На сайте «Авто.ру» в Москве появилось уникальное предложение – черный Mercedes-Benz CL600 образца 1998 года. Эксклюзивный проект разработали на базе 24-летнего седана в кузове W140 тюнеры из подразделения AMG. Для постройки модели специалисты использовали передние крылья, фары, капот, а также бамперы, спойлер на крышке багажника и боковые зеркала в стиле S-класса поколения W220. Родными остались лишь задние фонари. Инженеры собрали всего четыре подобных машины. Одна из них доступна для покупки в Москве за 59 миллионов рублей.

Редчайший Mercedes-Benz продают за 59 млн рублей
Фото: Mercedes-Benz CL600Mercedes-Benz CL600

В конце прошлого тысячелетия тюнеры со всего мира использовали детали от 220-го S-класса для доработки купе W140, которое к тому моменту считали устаревшим. Специалисты меняли на автомобилях оптику и многие кузовные панели. Существовали компании, которые предлагали купить полноценные комплекты для тюнинга. Из-за того, что большинство таких автомобилей выглядели странно, на первый взгляд кажется, что и представленное купе получило кустарные модификации в каком-то гараже.

Mercedes-Benz CL600
Mercedes-Benz CL600

Однако данный CL600 является одним из четырех уникальных автомобилей, построенных специалистами AMG. Под капотом машины находится семилитровый бензиновый двигатель мощностью 550 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает автоматическая трансмиссия. В салоне модели установлена золотая эмблема с порядковым номером «4», которая свидетельствует о принадлежности автомобиля к редчайшей серии.

Mercedes-Benz CL600

Приобрести уникальный Mercedes-Benz CL600 с пробегом 55 000 километров можно за 59 миллионов рублей.

В середине ноября на продажу выставили единственный в своем роде Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 2021 года выпуска. Уникальный лифтбек построили для легендарного теннисиста Роджера Федерера.

Автоновости,Mercedes-Benz,Роджер Федерер,
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