Tesla начала поставки грузовика Semi с трехлетним опозданием

Tesla наконец запустила поставки электрогрузовика Semi, дебютировавшего ещё в 2017 году. На торжественном мероприятии на заводе в Неваде глава компании Илон Маск заново представил модель, а также объявил о передаче первых экземпляров PepsiCo, которая ждет свои грузовики несколько лет. При этом никаких новых подробностей о Semi топ-менеджер не раскрыл: лишь описал его как «самую крутую машину на дороге» и назвал «зверем» (beast).

Фото: Tesla Semi Tesla Semi

Tesla Semi сократит выбросы на дорогах, при этом превзойдя существующие дизельные тягачи по мощности и безопасности, сказал Маск. Он также будет использовать технологию зарядки Supercharger четвертого поколения мощностью до одного мегаватта, которую Tesla внедрит в будущих новинках — в том числе, в пикапе Cybertruck, который тоже задерживается на несколько лет.

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«Эта штука обладает сумасшедшей мощностью по сравнению с дизельными грузовиками. По сути, это слон, который движется как гепард», — описал Маск возможности Semi.

Первый грузовик достался PepsiCo, которая заказала 100 штук еще в 2017 году. Также среди покупателей Semi — сеть супермаркетов Walmart, логистический гигант FedEx и другие крупные компании.

При этом Маск не назвал ни характеристик Semi, которые могли измениться с момента дебюта, ни стоимость. Ранее сообщалось, что электрогрузовик сможет разгоняться до 96 километров (60 миль) в час за пять секунд, а с полной загрузкой, превышающей 37 тонн, — за 20. Недавно Semi прошел испытание, в котором преодолел 805 километров на одной зарядке с 36,7 тонны груза в кузове. Это запас хода «топового» варианта, а стартовый Semi сможет проезжать около 480 километров.

Пять лет назад Tesla оценила Semi в 150-180 тысяч долларов (9,2-11 миллионов рублей) в зависимости от версии. Однако с тех пор стоимость электрокаров марки заметно выросла. Это коснулось даже невыпущенного Cybertruck: летом Маск сказал, что электропикап окажется дороже, чем было заявлено в 2019 году, из-за коронавируса, дефицита чипов и прочих факторов. При этом о корректировке ценника Semi сказано не было.