Экс-дизайнер АЗЛК посоветовал изменить внешность нового «Москвича»

Новый автомобиль «Москвич», выпускаемый на одноименном столичном заводе, выглядит современно, но у модели есть дизайнерские недостатки. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев, работавший на предприятии с 1974 по 1987 год. Кроме того, по словам специалиста, у машины отсутствует преемственная связь с ранее выпускавшимися автомобилями «Москвич».
«Что касается внешности, приходит на ум старая шутка: был бы я Шаляпин, пел бы иначе. В целом, автомобиль выглядит неплохо, но есть над чем работать. В этой машине есть традиционная «китайщина». Если вы посмотрите сбоку, то увидите две косые подштамповки на дверях. Одна из них, с моей точки зрения, лишняя, ее следовало бы убрать. Есть другой вариант решения этого недочета – верхняя линия должна каким-то образом соединяться с нижней, другими словами, визуально быть замкнутой. Можно еще слегка изменить форму бампера», — сказал Зайцев.
По словам специалиста, вряд ли на заводе будут модернизировать существующую модель, стараться сделать ее самобытнее, так как это сложно и все упирается в большие деньги и время. Чтобы изменить бампер, мало нарисовать картинку – необходимо подготовить технологии, перенастроить оборудование, изменить штампы, сказал Зайцев. Все это требует огромных ресурсов и занимает не один день, признал эксперт.
«Нынешний автомобиль «Москвич» ничего не имеет общего с моделями прошлых лет. Нет никакой преемственности, связи с теми машинами, которые выпускались раньше. Тем более, раньше в модельной гамме не было кроссовера», - подытожил собеседник.
О старте крупноузловой сборки автомобилей «Москвич 3» в столице было объявлено 23 ноября. Продажи машин возрожденной марки запустят в столице в декабре 2022 года, позже автомобили будут доступны в регионах.
Компактные кроссоверы «Москвич 3» будут предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (210 Нм). С двигателем сочетается 6-ступенчатая механическая коробка передач либо вариатор. Ранее сообщалось, что новые «Москвичи» представляют собой перелицованные версии китайских кроссоверов JAC. Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что работа в такси станет для новых автомобилей «Москвич» самой сложной проверкой на прочность.