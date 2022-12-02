Экс-дизайнер АЗЛК посоветовал изменить внешность нового «Москвича»

«Что касается внешности, приходит на ум старая шутка: был бы я Шаляпин, пел бы иначе. В целом, автомобиль выглядит неплохо, но есть над чем работать. В этой машине есть традиционная «китайщина». Если вы посмотрите сбоку, то увидите две косые подштамповки на дверях. Одна из них, с моей точки зрения, лишняя, ее следовало бы убрать. Есть другой вариант решения этого недочета – верхняя линия должна каким-то образом соединяться с нижней, другими словами, визуально быть замкнутой. Можно еще слегка изменить форму бампера», — сказал Зайцев.