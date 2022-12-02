Toyota представит трехрядный Grand Highlander в феврале

Toyota анонсировала Grand Highlander. Автомобиль не будет раскрыт еще несколько месяцев, но есть много намеков, о которых можно сделать обоснованные предположения. Название, например, подразумевает, что это будет более длинная версия Highlander.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Мы ожидаем, что главным преимуществом этого автомобиля станет более длинный салон с большим пространством для ног в третьем ряду и большая грузоподъемность. Toyota называет его «идеальным транспортным средством для путешествий». Вполне вероятно, что Toyota хочет конкурировать с популярными трехрядными машинами, такими как Kia Telluride и Hyundai Palisade.