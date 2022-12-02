Toyota представит трехрядный Grand Highlander в феврале

Toyota анонсировала Grand Highlander. Автомобиль не будет раскрыт еще несколько месяцев, но есть много намеков, о которых можно сделать обоснованные предположения. Название, например, подразумевает, что это будет более длинная версия Highlander.
Мы ожидаем, что главным преимуществом этого автомобиля станет более длинный салон с большим пространством для ног в третьем ряду и большая грузоподъемность. Toyota называет его «идеальным транспортным средством для путешествий». Вполне вероятно, что Toyota хочет конкурировать с популярными трехрядными машинами, такими как Kia Telluride и Hyundai Palisade.
Название также имеет очевидную связь с такими транспортными средствами, как Jeep Grand Cherokee и Grand Wagoneer, у каждого из которых есть свои удлиненные версии, называемые Grand Cherokee L и Grand Wagoneer L. Мы не узнаем всех подробностей до тех пор, пока 8 февраля не будет представлен Grand Highlander, после чего на следующий день он появится на Чикагском автосалоне.