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34 минуты назад

Новости автомира: Skoda ускорит создание трех новых моделей и не откажется от ДВС

Российская Газета

Компания Skoda увеличит инвестиции в развитие электрических моделей, пишет газета Handelsblatt. Пересмотр объёмов существенный - с 3,1 до 5,6 млрд евро. Благодаря этому чехи планируют ускорить выход нескольких новых новинок, в том числе бюджетного электрокара стоимость менее 25 000 евро.

Skoda ускорит создание трех новых моделей и не откажется от ДВС
Фото: SkodaSkoda

Клаус Зельмер в беседе с изданием заявил, что к 2026 году в модельном ряду появятся три новинки, за которым последует ещё несколько. Ранее Skoda планировала заняться расширением линейки BEV не ранее 2030 года, но теперь, говорит Зельмер, "цели стали более амбициозными".

Кроме городского электрического ситикара Skoda планирует выпустить кроссовер в среднем ценовом сегменте и 7-местный семейный SUV, прототипом которого, судя по всему, является Skoda Vision 7S.

Несмотря на то, что мировым трендом является электрификация, чешская марка продолжит поддерживать двигатели внутреннего сгорания в актуальном состоянии. Так, Зельмер подтвердил выход в 2023 году новых Skoda Superb и Kodiaq, а в 2024 году "комплексную модернизацию" пройдёт Octavia. "Двигатели внутреннего сгорания - источник финансирования для трансформационных процессов, они по-прежнему популярны и эффективны", - говорит Зельмер. В Европе, напомним, запрет на авто с ДВС начнёт действовать с 2035 года.

Также топ-менеджер обозначил факторы, которые станут ключевыми для обеспечения большей дифференциации от Volkswagen. Первый - дизайн, в плане которого, по словам Зельмера, марка никогда не была консервативной, и грядущее обновление модельного ряда докажет гибкость. Второй - цена: "Кто говорит, что доступные Skoda остались в прошлом, тот ошибается". Третий - цифровая гигиена, цель которой - не перегружать пользователя цифровыми сервисами и возможностями.

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