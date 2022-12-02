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3 часа назад

Новости автомира: компания Audi вывела на тестовые испытания обновленный седан A6 2023 года

PNZdrive

Шпионские снимки нового Audi A6 показывают, что седан претерпел минимальные изменения в дизайне. Audi A6 существует уже несколько лет. Немецкий автопроизводитель представил седан 2019 модельного года, и он должен быть обновлен, поскольку автопроизводитель готовится к запуску электрического A6 E-Tron в 2024 году.

Обновленный Audi A6 2023 получил минимальные изменения
Фото: Motor1.comMotor1.com

Дизайнеры Audi изменят переднюю часть, придав седану новый дизайн фар, который будет обрамлять измененную решетку радиатора. Он также получит передние воздухозаборники измененной формы. Сзади изменений еще меньше: A6, вероятно, получит новую графику задних фонарей и рестайлинговый задний бампер. Не ждите значительных изменений стиля.

В отличие от ранее обнаруженного тестового автомобиля A6, этот не скрывает значок S Line на передних крыльях. Эта отделка среднего уровня, вероятно, имеет дизайнерские подсказки, которых нет в других меньших вариантах, но мы не ожидаем, что эти A6 будут выглядеть так сильно по-другому. Модельный ряд претерпевает совсем незначительный рестайлинг.

Не стоит ждать серьезных изменений и в салоне. Audi могла бы установить на автомобиль новейшее информационно-развлекательное программное обеспечение и внести другие изменения в комплектацию, но трудности останутся. Audi готовит полностью электрический вариант под названием A6 E-Tron, основанный на архитектуре Premium Platform Electric.

Audi не указала, когда она представит новый A6. Мы предполагали, что он может дебютировать до конца 2022 года, когда появится модель 2023 года, но у Audi мало времени. A6 и A6 Avant должны дебютировать первыми, а Allroad, S6 и RS6 будут представлены позже. Audi принесет обновления стиля для всей линейки A6.

Motor1.com
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