Немецкие водители готовы отказаться от Audi, BMW и Mercedes

Опубликованы результаты исследования предпочтений немецких водителей, в котором респонденты оценивали вероятность приобретения китайских автомобилей взамен популярных европейских.

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Эксперты из агентства Beryll's Strategy Advisors совместно с научно-исследовательским институтом общественного мнения Civey выяснили, что у новых премиальных марок из Китая есть шанс закрепиться на европейском рынке. Автомобили марок Aiways, BYD, Nio и Polestar уже представлены в Германии, и не менее четверти опрошенных учитывает возможность приобретения продукции этих китайских брендов при выборе нового автомобиля.

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Столь высокий результат достигнут несмотря на то, что пока лишь немногие автопроизводители из КНР начали экспансию на рынки Западной Европы и их маркетинговая и коммуникационная деятельность не активизировалась.

Исключением из этого правила можно назвать Polestar – подразделение шведского бренда Volvo, входящего в состав концерна Geely. Эта марка автомобилей создавалась с прицелом на США и Европу, но все модели пока производятся на территории Китая.

Как показали результаты исследования, большинство респондентов, уже имевших опыт владения китайским автомобилем, с высокой долей вероятности рассмотрят приобретение нового.

По мнению аналитиков, сейчас формируется мнение наиболее активной прослойки потенциальных покупателей премиум-класса – возрастной группы 30–39 лет. К 40 годам немцы обычно приобретают первый автомобиль престижной марки. Именно в этой категории респондентов отмечена наибольшая лояльность к автомобилям китайских марок.

Важнейшим критерием для немцев остается соотношение между ценой и качеством, поэтому у брендов из КНР есть хорошая возможность предложить более богатое оснащение и выгодные условия покупки. Для половины опрошенных решающим фактором является цена.

Одной из главных проблем респонденты назвали однообразный дизайн китайских автомобилей. Кроме того, эксперты отмечают, что многие из опрошенных скептически восприняли намерения некоторых брендов из КНР продавать более 120 тыс. электромобилей в Германии уже к 2026 году. Эту цифру, в частности, озвучивали представители BYD.