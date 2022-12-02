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41 минуту назад

Новости автомира: под Вологдой сотрудники ДПС поймали девятилетнюю девочку, ехавшую за рулем грузовика

Газета.Ruиещё 2

В Вологодской области экипаж ДПС остановил грузовик, за рулем которого был мужчина, а на его коленях сидела девятилетняя девочка, держась за руль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Экипаж ДПС остановил грузовик с девятилетней девочкой за рулем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел на автодороге «Москва-Архангельск». Двое инспекторов ДПС заметили на дороге грузовой автомобиль марки Джак. За рулем транспортного средства сидел мужчина, при этом у него на коленях сидела малолетняя дочь.

Отмечается, что когда сотрудники полиции остановили транспортное средство, то ребенок сидел уже на пассажирском сидении. После проверки документов оказалось, что водителем был 31-летний житель Иваново.

В отношении мужчины сотрудники ГИБДД составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» — такой протокол был составлен в отношении девятилетней девочки.

Ранее сообщалось, что в Анапе маленький мальчик угнал микроавтобус отца и протаранил машины во дворе.

Автоновости,ГИБДД,
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