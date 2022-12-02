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2 часа назад

Новости автомира: Tesla начала поставлять первые электрогрузовики Semi

Лера Букина

Tesla приступила к поставкам заказчикам первых электрогрузовиков Semi. Об этом сообщает The Verge.

Tesla начала поставки грузовика Semi с трехлетним опозданием
Фото: Tesla SemiTesla Semi

Сделано это было по поручению главы компании Илона Маска. Им ранее был представлен новый автомобиль. Semi появился на рынке позднее, чем ожидалось. Это связано с пандемией COVID-19 и глобальными проблемами с дефицитом комплектующих.

Грузовик получил четыре независимых электромотора. Производитель заявляет, что автомобиль способен развить скорость от нуля до 60 миль/ч (примерно 100 км/ч) за 20 с.

По словам топ-менеджера Tesla, Semi дали новую инновационную трансмиссию – ее в дальнейшем будут использовать в ходе сборки всех электрокаров бренда. Цена стартует от $150 тысяч.

Первая партия (100 машин) достанется Pepsi. Компанией был сделан заказ сразу после анонса выпуска нового поколения грузовиков - в 2017 году.

Ранее сообщалось о планах компании Tesla обновить кузов машины и модернизировать ряд функций Model 3 в III квартале 2023 года.

Автоновости,Tesla,
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