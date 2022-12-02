Chevrolet представил компактный пикап Montana нового поколения

На бразильский рынок вышел компактный пикап Chevrolet Montana третьего поколения. Он использует платформу кроссовера Tracker, оснащен «турботройкой» 1.2 и передним приводом. Для модели заявлен богатый список оснащения, который, помимо прочего, включает систему хранения вещей и грузов Multi-Flex, добавляющую грузовому отсеку функциональности. В набор Multi-Flex входят перегородки, полочки и боксы для походного скарба и экипировки.

Фото: © Chevrolet © Chevrolet

Chevrolet Montana — это компактный пикап, который продается в Латинской Америке и Африке. Грузовичок первого поколения делил платформу с Opel Corsa С, второго — с бразильским Chevrolet Agile. А вот модель третьей генерации оставила позади былую утилитарность и переориентировалась на любителей активного отдыха. Теперь у «Монтаны» есть двухрядная кабина, а базируется пикап на «тележке» Global Emerging Markets от кроссоверов Buick Encore и Chevrolet Tracker.

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Длина новинки не достигает и пяти метров. Объем грузового отсека — 874 литра, причем благодаря усовершенствованному уплотнителю крышки, Montana предлагает лучшую гидроизоляцию кузова в сегменте. Среди особенностей машины также указаны двойные буферы переменной жесткости в задней подвеске и набор аксессуаров, объединённых под общим названием Multi-Flex. Всего их 20, в том числе перегородка кузова и полка с несколькими отсеками для мелочевки и крючками.

Chevrolet

Под капотом стоит трехцилиндровый двигатель 1.2 Turbo Flex, работающий и на бензине, и на популярном в Латинской Америке эталоне. Пиковая отдача — 133 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента. На выбор предложены шестиступенчатая «механика» и автомат. В городе пикап расходует 9 литров бензина или 13 этанола на каждые 100 километров и показывает лучшую разгонную динамику до ста среди одноклассников. Впрочем, цифры Chevrolet не приводит.