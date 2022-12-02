Chevrolet представил компактный пикап Montana нового поколения

На бразильский рынок вышел компактный пикап Chevrolet Montana третьего поколения. Он использует платформу кроссовера Tracker, оснащен «турботройкой» 1.2 и передним приводом. Для модели заявлен богатый список оснащения, который, помимо прочего, включает систему хранения вещей и грузов Multi-Flex, добавляющую грузовому отсеку функциональности. В набор Multi-Flex входят перегородки, полочки и боксы для походного скарба и экипировки.
Chevrolet Montana — это компактный пикап, который продается в Латинской Америке и Африке. Грузовичок первого поколения делил платформу с Opel Corsa С, второго — с бразильским Chevrolet Agile. А вот модель третьей генерации оставила позади былую утилитарность и переориентировалась на любителей активного отдыха. Теперь у «Монтаны» есть двухрядная кабина, а базируется пикап на «тележке» Global Emerging Markets от кроссоверов Buick Encore и Chevrolet Tracker.
Длина новинки не достигает и пяти метров. Объем грузового отсека — 874 литра, причем благодаря усовершенствованному уплотнителю крышки, Montana предлагает лучшую гидроизоляцию кузова в сегменте. Среди особенностей машины также указаны двойные буферы переменной жесткости в задней подвеске и набор аксессуаров, объединённых под общим названием Multi-Flex. Всего их 20, в том числе перегородка кузова и полка с несколькими отсеками для мелочевки и крючками.
Под капотом стоит трехцилиндровый двигатель 1.2 Turbo Flex, работающий и на бензине, и на популярном в Латинской Америке эталоне. Пиковая отдача — 133 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента. На выбор предложены шестиступенчатая «механика» и автомат. В городе пикап расходует 9 литров бензина или 13 этанола на каждые 100 километров и показывает лучшую разгонную динамику до ста среди одноклассников. Впрочем, цифры Chevrolet не приводит.
Для Montana заявлены шесть подушек безопасности, мониторинг слепых зон, светодиодные фары, камера заднего вида, запуск двигателя кнопкой, климат-контроль и точка доступа WiFi. В Бразилии «нафаршированный» пикап будет стоить от 140 490 реалов, или 1,8 миллиона рублей. Версия попроще обойдется в 134 490 реалов, что соответствует 1,6 миллиона рублей.