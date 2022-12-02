В России стали появляться объявления о продаже новых седанов Chevrolet Nexia, которые собраны в Узбекистане. На это обратил внимание журнал Auto.ru.

Машины доступны в дилерских центрах в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Рязани и других городах страны. Речь идет об автомобилях 2022 года выпуска. Стоимость модели составляет 895 000 - 1 365 000 рублей.

Машины оснащены полуторалитровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента. Наряду с мотором представлена пятиступенчатая механическая трансмиссия или шестидиапазонный «автомат». Привод колес — передний.

В седане есть передние подушки безопасности, тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС, кондиционер, центральный замок и иммобилайзер, аудиосистема с разъемом AUX, электрические стеклоподъемники всех дверей, бортовой компьютер и полноразмерное запасное колесо.