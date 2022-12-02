В России стали появляться объявления о продаже новых седанов Chevrolet Nexia, которые собраны в Узбекистане. На это обратил внимание журнал Auto.ru.
Машины доступны в дилерских центрах в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Рязани и других городах страны. Речь идет об автомобилях 2022 года выпуска. Стоимость модели составляет 895 000 - 1 365 000 рублей.
Машины оснащены полуторалитровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента. Наряду с мотором представлена пятиступенчатая механическая трансмиссия или шестидиапазонный «автомат». Привод колес — передний.
В седане есть передние подушки безопасности, тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС, кондиционер, центральный замок и иммобилайзер, аудиосистема с разъемом AUX, электрические стеклоподъемники всех дверей, бортовой компьютер и полноразмерное запасное колесо.
Ранее сообщалось, что российские автодилеры приступили к поставкам в РФ новых автомобилей Dacia Duster 2022 года выпуска. В стране эту модель до минувшей весны производили под маркой Renault (является владельцем румынского завода Dacia). Предложения о покупке румынских Duster можно встретить на официальных порталах дилеров и в их объявлениях на сайтах классифайдов.