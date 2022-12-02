Дизайнер того самого «Москвича» оценил новые модели

Новый автомобиль «Москвич», который выпускается на одноименном московском заводе, выглядит современно, однако у него есть определенные дизайнерские недостатки. Как сообщает «Газета.Ru», их назвал бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС Андрей Махонин/ТАСС

Дизайнер подчеркнул, что в целом автомобиль выглядит неплохо, однако в некоторых его элементах видна традиционная «китайщина».

«Если вы посмотрите сбоку, то увидите две косые подштамповки на дверях. Одна из них, с моей точки зрения, лишняя, ее следовало бы убрать. Есть другой вариант решения этого недочета — верхняя линия должна каким-то образом соединяться с нижней, другими словами, визуально быть замкнутой. Можно еще слегка изменить форму бампер», — высказал свое мнение Зайцев.

При этом дизайнер сомневается, что на заводе будут заниматься модернизацией существующей модели. В этом вопросе все упирается в деньги и время. Зайцев подчеркнул, что для внесения изменений в дизайн «Москвича» недостаточно будет просто нарисовать его — необходимо перенастроить оборудование, подготовить технологии и изменить штамповку.

Отдельно Зайцев отметил, что у нового автомобиля нет никакой преемственности с уже выпущенными моделями. Кроме того, раньше в модельном ряду завода не было кроссоверов.