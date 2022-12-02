Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: дизайнер того самого «Москвича» оценил новые модели

Никита Бородкин

Новый автомобиль «Москвич», который выпускается на одноименном московском заводе, выглядит современно, однако у него есть определенные дизайнерские недостатки. Как сообщает «Газета.Ru», их назвал бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев.

Дизайнер того самого «Москвича» оценил новые модели
Фото: Андрей Махонин/ТАССАндрей Махонин/ТАСС

Дизайнер подчеркнул, что в целом автомобиль выглядит неплохо, однако в некоторых его элементах видна традиционная «китайщина».

«Если вы посмотрите сбоку, то увидите две косые подштамповки на дверях. Одна из них, с моей точки зрения, лишняя, ее следовало бы убрать. Есть другой вариант решения этого недочета — верхняя линия должна каким-то образом соединяться с нижней, другими словами, визуально быть замкнутой. Можно еще слегка изменить форму бампер», — высказал свое мнение Зайцев.

При этом дизайнер сомневается, что на заводе будут заниматься модернизацией существующей модели. В этом вопросе все упирается в деньги и время. Зайцев подчеркнул, что для внесения изменений в дизайн «Москвича» недостаточно будет просто нарисовать его — необходимо перенастроить оборудование, подготовить технологии и изменить штамповку.

Отдельно Зайцев отметил, что у нового автомобиля нет никакой преемственности с уже выпущенными моделями. Кроме того, раньше в модельном ряду завода не было кроссоверов.

Напомним, что 23 ноября стало известно о начале крупноузловой сборки автомобилей «Москвич 3» Продажи автомобилей в столице запустят в декабре 2022 года, а позднее они появятся и в регионах.

Автоновости,Игорь Зайцев,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители