Кроссоверы Toyota Corolla Cross продают в России за 3,6 млн рублей

Российские дилеры начали продавать, завезенные по параллельному импорту кроссоверы Toyota Corolla Cross. Предложения о продаже таких автомобилей можно найти на официальных сайтах дилеров и на популярных классифайдах.

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Южный автомобиль

Например, в Твери дилер предлагает абсолютно новый кроссовер Toyota Corolla Cross за 3 550 000 рублей. Машина продается с полным комплектом документов для постановки на учет в ГИБДД. Дополнительно кузов прошел антикоррозийную обработку. На автомобиле установлен двигатель рабочим объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы, который работает в паре с вариатором и системой переднего привода.

Южный автомобиль