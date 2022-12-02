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31 минуту назад

Новости автомира: дилеры начали продавать в России кроссоверы Toyota Corolla Cross за 3,6 млн рублей

Южный автомобиль

Российские дилеры начали продавать, завезенные по параллельному импорту кроссоверы Toyota Corolla Cross. Предложения о продаже таких автомобилей можно найти на официальных сайтах дилеров и на популярных классифайдах.

Кроссоверы Toyota Corolla Cross продают в России за 3,6 млн рублей
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль
Южный автомобиль

Например, в Твери дилер предлагает абсолютно новый кроссовер Toyota Corolla Cross за 3 550 000 рублей. Машина продается с полным комплектом документов для постановки на учет в ГИБДД. Дополнительно кузов прошел антикоррозийную обработку. На автомобиле установлен двигатель рабочим объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы, который работает в паре с вариатором и системой переднего привода.

Южный автомобиль

В базовое оснащение входят климат-контроль, мультимедиа, кнопка запуска двигателя, все электростеклоподъемники, датчик парковки сзади, мультируль и другие функции. Напомним, премьера Toyota Corolla Cross состаялась в 2020 году. Первым рынком, где появилась модель, стал Тайланд, чуть позже кроссовер вышел на рынки Южной Америки и США. В России Toyota Corolla Cross никогда не продавалась официально.

Автоновости,Toyota Corolla,Toyota,ГИБДД,
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