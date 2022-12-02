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13 минут назад

Новости автомира: в США Ferrari оснастили двигателем Honda мощностью 1000 л.с.

ПроКроссовер.ру

Тюнинг автомобилей Ferrari несет в себе неотъемлемый риск обнуления их стоимости при перепродаже из-за одной плохо продуманной модификации, поэтому лишь немногие осмеливаются попробовать. Теперь мы знаем, что Майк Берроу из США не просто смел – он даже не подумал дважды, прежде чем вставить четырехпоршневую турбину Honda K24 под капот Ferrari 308.

В США Ferrari получил двигатель Honda в 1000 "лошадей"
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Это означает, что оригинальный 3,0-литровый V8 больше не занимает своего места под капотом. Заменивший его двигатель имеет рабочий объем всего 2,4 литра и вдвое меньше цилиндров, но экстремальная турбоустановка Garrett позволяет ему развивать мощность до 1014 л.с.

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