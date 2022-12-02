В США Ferrari получил двигатель Honda в 1000 "лошадей"

Тюнинг автомобилей Ferrari несет в себе неотъемлемый риск обнуления их стоимости при перепродаже из-за одной плохо продуманной модификации, поэтому лишь немногие осмеливаются попробовать. Теперь мы знаем, что Майк Берроу из США не просто смел – он даже не подумал дважды, прежде чем вставить четырехпоршневую турбину Honda K24 под капот Ferrari 308.