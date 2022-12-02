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1 час назад

Новости автомира: в 2022 году выросли цены на автомобили УАЗ возрастом от трех до пяти лет

Motor.ru

Сервис «Авито Авто» изучил статистику изменения цен на подержанные автомобили УАЗ возрастом от трех до пяти лет. Эксперты пришли к выводу, что в период с января по ноябрь 2022 года отечественные внедорожники подрожали в среднем на 250–280 тысяч рублей или 22-24 процента, то есть почти на четверть. Так, например, цены на Хантер с пробегом сейчас превышают 1 миллион рублей, тогда как еще в начале года его можно было купить за 820 тысяч рублей.

УАЗы с пробегом резко подорожали
Фото: УАЗ HunterУАЗ Hunter

УАЗ Hunter, купленный от трех до пяти лет назад, сейчас стоит 900-1,2 миллиона рублей в зависимости от состояния, пробега и региона. То есть эта модель с начала года подорожала на несколько сотен тысяч рублей. Аналогичная ситуация и с более популярным Patriot: за 11 месяцев он подрожал на 23 процента, с 1,1 миллиона до 1,2 миллиона рублей.

В настоящее время УАЗ выпускает упрощенные версии моделей, с двигателем пониженного экологического класса и без «сложной» электроники. При покупке Патриота «антикризисной» версии Base «Икар» клиент может отказаться от установки блока ЭРА-ГЛОНАСС, системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы и подушек безопасности, а также выбрать простую тканевую обивку кресел вместо комбинированной. Это снизит стоимость внедорожника с 1 770 000 до 1 760 000 рублей.

Упрощенные автомобили в России разрешили выпускать в апреле 2022 года, чтобы поддержать автопроизводителей, лишившихся поставщиков. УАЗ, как и АвтоВАЗ, сократил список оборудования своих моделей.

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