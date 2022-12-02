УАЗы с пробегом резко подорожали

Сервис «Авито Авто» изучил статистику изменения цен на подержанные автомобили УАЗ возрастом от трех до пяти лет. Эксперты пришли к выводу, что в период с января по ноябрь 2022 года отечественные внедорожники подрожали в среднем на 250–280 тысяч рублей или 22-24 процента, то есть почти на четверть. Так, например, цены на Хантер с пробегом сейчас превышают 1 миллион рублей, тогда как еще в начале года его можно было купить за 820 тысяч рублей.

Фото: УАЗ Hunter УАЗ Hunter

УАЗ Hunter, купленный от трех до пяти лет назад, сейчас стоит 900-1,2 миллиона рублей в зависимости от состояния, пробега и региона. То есть эта модель с начала года подорожала на несколько сотен тысяч рублей. Аналогичная ситуация и с более популярным Patriot: за 11 месяцев он подрожал на 23 процента, с 1,1 миллиона до 1,2 миллиона рублей.

В настоящее время УАЗ выпускает упрощенные версии моделей, с двигателем пониженного экологического класса и без «сложной» электроники. При покупке Патриота «антикризисной» версии Base «Икар» клиент может отказаться от установки блока ЭРА-ГЛОНАСС, системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы и подушек безопасности, а также выбрать простую тканевую обивку кресел вместо комбинированной. Это снизит стоимость внедорожника с 1 770 000 до 1 760 000 рублей.