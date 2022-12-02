TopSpeed назвал десять самых ненадежных кроссоверов

Портал TopSpeed составил рейтинг из десяти моделей сегмента SUV, которые считаются самыми ненадежными, основываясь на рейтингах американского некоммерческого журнала Consumer Reports.
Самым ненадежным признали кроссовер Volkswagen Taos 2022 года. Причиной назвали проблемы с двигателем, со всеми электрическими компонентами, трансмиссией и топливной системой. Второе место занял другой кроссовер немецкой марки — Tiguan того же года, — из-за жалоб на работу двигателя (в частности — системы охлаждения), трансмиссии и электроники.
Третья строчка досталась Mercedes-Benz GLC 2022 года по причине проблем с трансмиссией и подвеской, которые могут привести к серьезной поломке или аварии.
Далее в рейтинге самых ненадежных кроссоверов расположились новые Volvo XC60, Ford Mustang Mach-E и Kia Sorento. Десятку замкнули Buick Encore (2014 год), Jeep Cherokee (2014 год), Nissan Pathfinder (2013 год) и Hyundai Tucson (2016 год).
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