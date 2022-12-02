TopSpeed назвал десять самых ненадежных кроссоверов

Портал TopSpeed составил рейтинг из десяти моделей сегмента SUV, которые считаются самыми ненадежными, основываясь на рейтингах американского некоммерческого журнала Consumer Reports.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Самым ненадежным признали кроссовер Volkswagen Taos 2022 года. Причиной назвали проблемы с двигателем, со всеми электрическими компонентами, трансмиссией и топливной системой. Второе место занял другой кроссовер немецкой марки — Tiguan того же года, — из-за жалоб на работу двигателя (в частности — системы охлаждения), трансмиссии и электроники.

Третья строчка досталась Mercedes-Benz GLC 2022 года по причине проблем с трансмиссией и подвеской, которые могут привести к серьезной поломке или аварии.