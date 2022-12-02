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49 минут назад

Новости автомира: портал TopSpeed назвал десять самых ненадежных кроссоверов

Газета.Ru

Портал TopSpeed составил рейтинг из десяти моделей сегмента SUV, которые считаются самыми ненадежными, основываясь на рейтингах американского некоммерческого журнала Consumer Reports.

TopSpeed назвал десять самых ненадежных кроссоверов
Фото: VolkswagenVolkswagen

Самым ненадежным признали кроссовер Volkswagen Taos 2022 года. Причиной назвали проблемы с двигателем, со всеми электрическими компонентами, трансмиссией и топливной системой. Второе место занял другой кроссовер немецкой марки — Tiguan того же года, — из-за жалоб на работу двигателя (в частности — системы охлаждения), трансмиссии и электроники.

Третья строчка досталась Mercedes-Benz GLC 2022 года по причине проблем с трансмиссией и подвеской, которые могут привести к серьезной поломке или аварии.

Далее в рейтинге самых ненадежных кроссоверов расположились новые Volvo XC60, Ford Mustang Mach-E и Kia Sorento. Десятку замкнули Buick Encore (2014 год), Jeep Cherokee (2014 год), Nissan Pathfinder (2013 год) и Hyundai Tucson (2016 год).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о самых ненадежных автомобилях, которые дилеры везут в Россию в рамках параллельного импорта.

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