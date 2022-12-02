Новый BMW 7 серии привезут в РФ под заказ за 10-20 млн рублей

BMW 7-Series сменил поколение в апреле этого года. Уже тогда немецкий автопроизводитель поставил бизнес в России на паузу, так что выход модели на наш рынок был под большим вопросом. Однако в конце ноября на Drom.ru появилось сразу несколько объявлений с предложениями привезти «семерку» под заказ: цены начинаются от 10,3 миллиона рублей и доходят до 20 миллионов. Самый дорогой 7-Series оценен в 20,5 миллиона, это версия 740i с 380-сильным мотором, которую могут привезти из ОАЭ.

Фото: BMW BMW

«Семерка» нового поколения радикально отличается от предшественника – взять хотя бы двухуровневую оптику с динамическими указателями поворота, которые за доплату можно украсить кристаллами Swarovski. Не обошлось и без гигантских «ноздрей», в контуры которых встроена подсветка.

Судя по объявлениям на Drom.ru, для заказа в России доступны версии 740i с 380-сильным мотором и 760i с двигателем на 536 лошадиных сил (этот вариант стоит 13,2 миллиона рублей). Обе «семерки» оснащены автоматическим коробками передач, а старшему положена еще и система полного привода. Доставка осуществляется из США либо ОАЭ до города, в котором находится дилер – это Новосибирск, Смоленск, Краснодар и Владивосток.