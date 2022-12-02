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2 часа назад

Новости автомира: Volkswagen рассекретил новый ID.3

Motor.ru

Электрический хэтчбек Volkswagen ID.3, вышедший на рынок в 2020 году, готовится к первому крупному обновлению. Настолько крупному, что в компании говорят о нём, как о втором поколении. В машине учтены пожелания нынешних владельцев, она получит новое ПО, улучшенный салон и последние системы безопасности — в частности, полуавтопилот Travel Assist с роевым интеллектом. Предзаказы на новый ID.3 в Германии принимают, но машины встанут на конвейер к четвертому кварталу 2023-го.

Volkswagen рассекретил новый ID.3
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

То, что можно принять за легкий рестайлинг, в Volkswagen называют вторым поколением электрокара. В новом ID.3 якобы учтены пожеланию клиентов, он «стилистически возмужал» и подтянул качество материалов салона. Чтобы подчеркнуть «дружественность» климату, Volkswagen не использует сырье животного происхождения и отдает предпочтение экологически безопасным заменителям.

Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen

Новый ID.3 получит мультимедийную систему последнего поколения с экраном диагональю 12 дюймов и поддержкой обновлений «по воздуху». На центральной консоли появятся два подстаканника, а в багажнике — съемный пол. В список опций включат две новые ассистирующие системы: автопарковщика с функцией запоминания предыдущих маневров и полуавтопилот Travel Assist, использующий роевые данные для управления машиной в местах без разметки.

Предзаказы на новый ID.3 в Германии уже принимаются, но сами машины будут готовы только к четвертому кварталу 2023-го. Такие сроки компания закладывает с учетом выполнения существующего портфеля заказов и из-за нестабильных поставок полупроводников. Электрокар предложат в пяти версиях, Life, Business, Style, Max и Tour, по цене от 43 995 евро, что соответствует 2,8 миллиона рублей.

Автоновости,Volkswagen,
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