Автомобили Tesla неожиданно подешевели

Tesla предложила автолюбителям приобрести электромобили бренда до конца года со скидкой. Об этом сообщает издание TechCrunch.

По словам журналистов, корпорация начала уведомлять потребителей через дилеров о скидке в размере 3750 долларов, или около 226 тысяч рублей. Автолюбители могут рассчитывать на нее при покупке электромобилей Model 3 и Model Y с оплатой до конца года. В компании не стали объяснять, почему популярные электрокары неожиданно подешевели.

Авторы медиа предположили, что таким образом Tesla хочет освободить свои склады до Нового года и увеличить показатели продаж в четвертом квартале. Также специалисты отметили, что с 1 января граждане США могут рассчитывать на получение вычета при покупке автомобиля на электрической тяге.

В законе говорится, что получить налоговой вычет размером до 7,5 тысячи долларов, или около 453 тысяч рублей, сможет обладатель нового электрокара, если компоненты последнего были произведены в Северной Америке или странах, с которыми у США есть договор о свободной торговле. Стоимость автомобиля не должна превышать 55 тысяч долларов. Model 3 и Model Y оценены в 47 тысяч и 65 тысяч долларов соответственно.

«Вместо того чтобы ждать налогового сезона, предложение Tesla позволяет клиентам воспользоваться преимуществами уже сейчас», — отметили журналисты.