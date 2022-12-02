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2 часа назад

Автомобили Tesla неожиданно подешевели

Lenta.ru

Tesla предложила автолюбителям приобрести электромобили бренда до конца года со скидкой. Об этом сообщает издание TechCrunch.

По словам журналистов, корпорация начала уведомлять потребителей через дилеров о скидке в размере 3750 долларов, или около 226 тысяч рублей. Автолюбители могут рассчитывать на нее при покупке электромобилей Model 3 и Model Y с оплатой до конца года. В компании не стали объяснять, почему популярные электрокары неожиданно подешевели.

Авторы медиа предположили, что таким образом Tesla хочет освободить свои склады до Нового года и увеличить показатели продаж в четвертом квартале. Также специалисты отметили, что с 1 января граждане США могут рассчитывать на получение вычета при покупке автомобиля на электрической тяге.

В законе говорится, что получить налоговой вычет размером до 7,5 тысячи долларов, или около 453 тысяч рублей, сможет обладатель нового электрокара, если компоненты последнего были произведены в Северной Америке или странах, с которыми у США есть договор о свободной торговле. Стоимость автомобиля не должна превышать 55 тысяч долларов. Model 3 и Model Y оценены в 47 тысяч и 65 тысяч долларов соответственно.

«Вместо того чтобы ждать налогового сезона, предложение Tesla позволяет клиентам воспользоваться преимуществами уже сейчас», — отметили журналисты.

В конце ноября стало известно, что Tesla запланировала начать выпуск обновленного электрического седана Model 3. В компании полагают, что редизайн позволит сэкономить на производстве автомобиля.

Автоновости,Видео,Tesla,
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