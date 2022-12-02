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17 минут назад

Новости автомира: BMW занимается разработкой аккумулятора для электромобилей с увеличенной на 30% емкостью

Моя Москва.онлайн

По данным издания «Центральная Служба Новостей», немецкий производитель BMW в данный момент занимает разработкой аккумулятора, который должен стать более дальнобойным, экологически чистым, а также менее затратным. Отмечается, что ионно-литиевый элемент будет устанавливаться на следующее поколение электромобилей BMW Neue Klasse.

BMW увеличит на 30% емкость аккумулятора для электромобилей
Фото: BMW BMW

Разработкой аккумулятора занимается Центр передовых технологий BMW Group Battery Cell Center. Планируется, что батарея Gen 6 увеличит запас хода электрокара на 30 процентов. По словам Саймона Эрхарда, руководителя проекта, инженерам удастся достигнуть таких показателей за счет цилиндрической формы аккумуляторной батареи.

Помимо этого, новый ионно-литиевый элемент, по словам представителей компании, должен заряжаться быстрее на 30%. Батарея более устойчива за счет большего содержания никеля и кремния, а также за счет меньшей доли кобальта. При этом в аноде Gen 6 на 20 процентов меньше графита.

Автоновости,BMW,
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