BMW увеличит на 30% емкость аккумулятора для электромобилей

По данным издания «Центральная Служба Новостей», немецкий производитель BMW в данный момент занимает разработкой аккумулятора, который должен стать более дальнобойным, экологически чистым, а также менее затратным. Отмечается, что ионно-литиевый элемент будет устанавливаться на следующее поколение электромобилей BMW Neue Klasse.

Фото: BMW BMW

Разработкой аккумулятора занимается Центр передовых технологий BMW Group Battery Cell Center. Планируется, что батарея Gen 6 увеличит запас хода электрокара на 30 процентов. По словам Саймона Эрхарда, руководителя проекта, инженерам удастся достигнуть таких показателей за счет цилиндрической формы аккумуляторной батареи.