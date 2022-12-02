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37 минут назад

Новости автомира: Toyota Hilux превратят в электрический пикап с технологией Mirai

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TToyota делает важный шаг вперед в своих исследованиях сжигания водорода. Японский бренд разработал прототип Toyota Hilux, оснащенный топливным элементом, превратив пикап в модель с нулевым уровнем выбросов благодаря электрической технологии FCEV.

Toyota Hilux превратят в электропикап с нулевым уровнем выбросов
Фото: PNZdrivePNZdrive

Блок из трех цилиндров и объемом 1,6 литра, который был представлен на борту технологического демонстратора GR Yaris Hydrogen и который с прошлого года проходит испытания в соревнованиях японской гоночной серии «Super Taikyu», с более чем многообещающими результатами до его перехода на серийное производство.

На технической схеме показано новое расположение резервуаров для хранения водорода, три блока, которые расположены между пассажирским салоном и грузовым отсеком, расположены продольно, с топливным элементом вверху, электродвигателем спереди и электродвигателем на задней оси и иметь полный привод. Конфигурация двигателя, которой оснащается Toyota Mirai, показывает, что система уже может быть адаптирована к другим типам моделей, кроме седана.

Производитель подтвердил, что выпустит небольшую серию агрегатов в 2023 году на своем британском заводе в Бернастоне после изготовления прототипа. Цель состоит в том, чтобы провести пилотное испытание для оценки возможностей рынка электрических пикапов с технологией FCEV, который еще не был освоен ни одним другим производителем. Важный шаг вперед, который не ограничивает маркетинг этого типа моделей только батареями.

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Hilux — очень важная модель с точки зрения продаж в Великобритании, поэтому идея разработки Hilux с водородным двигателем не кажется надуманной. Это ответ на требования клиентов, поскольку его длительная автономия полностью исключает выбросы.

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