Toyota и Honda теряют поклонников «зеленой» мобильности

Растущий ассортимент электромобилей на глобальном рынке постепенно склоняет на свою сторону все больше водителей. При этом они прощаются как с топливными машинами, так и со знакомыми брендами, выбирая известных производителей электромобилей — к примеру, Tesla и Hyundai. По данным S&P Global Mobility, наиболее часто на батарейные машины пересаживаются с Toyota и Honda, которые отстают от общего тренда на «зеленую» мобильность.

Фото: Toyota Toyota

С октября 2021 года по сентябрь 2022-го 15 процентов новых клиентов Tesla, пришедших от других брендов, ранее водили Toyota. Чуть меньше, 13 процентов, отказались в пользу «Теслы» от Honda. Tesla Model Y чаще всего привлекает владельцев Honda Accord, CR-V, Odyssey, Toyota RAV4 и Lexus RX, Model 3 — водителей Honda Civic, Accord, CR-V, а также Toyota Camry и RAV4.

Однако не только у Toyota и Honda американский производитель переманивает клиентов. 6,7-процентная доля покупателей за тот же период перешла с BMW, 6,2-процентная — с Mercedes-Benz. Обе марки вложили большие средства разработку электрокаров, но пока не успели наработать сравнимый с Tesla имидж в сегменте.

Кроме Tesla, бывшие водители японских машин выбирают электрокары и других марок. В их числе — Hyundai Ioniq 5, Chevrolet Bolt и Ford Mustang Mach-E.