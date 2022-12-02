Для автомобилей Aurus разработали высокопрочные армированные шины

Пресс-служба компании Kama Tyres сообщила, что специалисты разработали уникальные сверхпрочные шины для автомобилей Aurus. Новые армированные покрышки представили на предприятии автопроизводителя в Алабуге. Создатели сообщили, что подготовили для модельного ряда зимние и летние шины, которые успешно прошли первый этап испытаний. В ближайшее время создатели намерены испытать их в экстремальных условиях.

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Инновационные покрышки разработали специально для модельного ряда Aurus. Kama Tyres представила вариант размерности 255/55R20 110W с летним рисунком протектора, а также шипованные шины с теми же характеристиками.

При создании покрышек специалисты использовали высокотехнологичные армирующие материалы, которые позволяют эксплуатировать изделия в широком температурном диапазоне. Кроме того, новая резина обеспечивает безопасное и комфортное передвижение на всех типах дорожного покрытия.

Представители Kama Tyres сообщили, что сверхпрочные покрышки успешно прошли первый этап испытаний. В ближайшее время они планируют проверить, как ведут себя шипованные шины при экстремально низких температурах, а также в условиях «европейской» зимы.