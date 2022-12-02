Самый молодой миллиардер РФ решил отсудить у Porsche 40 млн

Самый молодой миллиардер России Дени Бажаев решил отсудить у официального дилера Porsche десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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26-летний мужчина обратился в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи гибридного автомобиля Porsche Cayenne Turbo и вернуть ему почти 40 миллионов рублей. По его словам, машина постоянно ломалась, а дилерский центр не мог помочь ему в ремонте из-за проблем с запчастями.

Дени Бажаев является единственным сыном основателя финансово-промышленной группы «Альянс» Зии Бажаева, погибшего при крушении самолета Як-40 в Шереметьево 9 марта в 2000 году. После смерти отца мужчине достались часть акций компании и многомиллиардное состояние.

В 2021 году Дени попал в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, став среди них самым молодым.