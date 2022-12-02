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1 час назад

Самый молодой миллиардер России решил отсудить у Porsche 40 миллионов рублей

Lenta.ru

Самый молодой миллиардер России Дени Бажаев решил отсудить у официального дилера Porsche десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Самый молодой миллиардер РФ решил отсудить у Porsche 40 млн
Фото: Русская платинаРусская платина

26-летний мужчина обратился в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи гибридного автомобиля Porsche Cayenne Turbo и вернуть ему почти 40 миллионов рублей. По его словам, машина постоянно ломалась, а дилерский центр не мог помочь ему в ремонте из-за проблем с запчастями.

Дени Бажаев является единственным сыном основателя финансово-промышленной группы «Альянс» Зии Бажаева, погибшего при крушении самолета Як-40 в Шереметьево 9 марта в 2000 году. После смерти отца мужчине достались часть акций компании и многомиллиардное состояние.

В 2021 году Дени попал в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, став среди них самым молодым.

В 2019 году россиянка отсудила у компании Tesla около 20 миллионов рублей за поломку ключей купленного ею два года назад электромобиля. Жена совладельца торгового центра «Гринвич» Игоря Заводовского Татьяна обратилась с жалобой к продавцу ООО Moscow Tesla Club, где в ответ ей предложили отправить машину в сервисный центр в Берлин за свой счет. Заводовскую возмутило это предложение, и она попросила вернуть ей полную стоимость автомобиля — 13,13 миллиона рублей. Получив отказ, она отправилась в суд и потребовала у Tesla Club еще 6,565 миллиона рублей штрафа.

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