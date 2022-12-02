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1 час назад

Новости автомира: в России появились премиум-кроссоверы Changan Oshan по цене Haval Jolion

Motor.ru

Ассортимент китайских автомобилей продолжает разрастаться на российском рынке — как за счет официальных премьер, так и без помощи самих производителей. На «Авто.ру» появились объявления о продаже кроссоверов Oshan — суббренда Changan, выпускающего премиальные автомобили. Продавцы предлагают кроссоверы X5 и более крупный X7 Plus по цене от 1,85 миллиона рублей. Примерно на том же уровне Haval установил рекомендованную розничную цену кроссовера Jolion.

В России появились премиум-кроссоверы Changan Oshan по цене Haval Jolion
Фото: Motor.ruMotor.ru

Changan Oshan X5 по размеру схож с Jolion: длина составляет 4,5 метра, а колесная база — 2,7 метра. У модели в версии Whirlwind Edition белый кузов с ярко-оранжевыми акцентами, которым вторит декор салона, диффузор с четырьмя патрубками, кресла с развитой боковой поддержкой и люк в крыше.

В движение ее приводит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 180 лошадиных сил, работающий в паре с «роботом», привод передний. За X5 с пробегом 1300 километров продавец из Владивостока просит 1 835 000 рублей.

Вторая модель — кроссовер X7 Plus, хотя на маркетплейсе он значится под тем же индексом X5. У него 4,7-метровый кузов и три ряда сидений, а двигатель 1.5 развивает 188 сил и 300 Нм крутящего момента. Трансмиссия — семидиапазонный «робот» с двойным сцеплением мокрого типа, привод также передний. Стоимость автомобиля составляет 2 385 000 рублей.

Ранее на этой неделе дилеры завезли кроссоверы марки BYD, которая пока не успела выйти на российский рынок. В продаже появились электрический Tang и гибридный Song Plus, оцененные в 7,5 миллиона и пять миллионов рублей соответственно. «Авилон», организовавший поставку, пояснил, что это «проба пера», цель которой — изучить спрос на BYD.

Автоновости,BYD,Авилон,
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