Fiat открыл автосалон в метавселенной

Автопроизводители один за другим начинают осваивать новые технологии и после того, как на рынок стали выходить самые разные невзаимозаменяемые токены, вслед за фирменными NFT марки начали выходить на просторы метавселенных. Сначала бренд Cupra отметил четырёхлетие независимости от Seat специальным онлайн-мероприятием, на котором в метавселенной был представлен новый план развития компании под названием Cupra2, а вслед за испанцами в метавселенной появился Fiat — итальянцы открыли шоу-рум.

Фото: motor.ru motor.ru

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Fiat Metaverse Store, по заявлению его создателей, является первым в мире автосалоном для продажи реальных автомобилей в условиях метавселенной. Генеральный директор Fiat и глобальный директор по маркетингу концерна Stellantis Оливье Франсуа заявил, что теперь у всех клиентов в Италии будет возможность, не выходя из дома, изучить и купить Fiat 500. Пока доступен только хэтчбек нового поколения в исполнении 500 La Prima by Bocelli.

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До конца 2022 года в метавселенной должны появиться другие модификации Fiat 500, а в 2023 году ассортимент виртуального шоу-рума пополнят прочие модели итальянского бренда. Кроме того, Fiat Metaverse Store должна появиться и в других странах. Платформа шоу-рума Touchcast Metaverse-as-a-Service построена на Microsoft Cloud и предоставляет клиентам доступ к метавселенной без использования гарнитур виртуальной реальности, аватаров или специализированного оборудования.