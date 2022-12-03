Ford запатентовал подушку безопасности для беспилотных автомобилей

Ford подал заявку на регистрацию патента на подушку безопасности, предназначенную для защиты пассажиров внутри беспилотного автомобиля. Поскольку направление беспилотного вождения больше не существует, изобретение, скорее всего, останется в архивах.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

В полностью беспилотных автомобилях отсутствует приборная панель в традиционном понимании и часто имеется различное расположение сидений. Это затрудняет разработку подушек безопасности, которые будут работать в любом сценарии.