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3 часа назад

Новости автомира: Ford запатентовал подушку безопасности для беспилотных автомобилей

ПроКроссовер.ру

Ford подал заявку на регистрацию патента на подушку безопасности, предназначенную для защиты пассажиров внутри беспилотного автомобиля. Поскольку направление беспилотного вождения больше не существует, изобретение, скорее всего, останется в архивах.

Ford запатентовал подушку безопасности для беспилотных автомобилей
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

В полностью беспилотных автомобилях отсутствует приборная панель в традиционном понимании и часто имеется различное расположение сидений. Это затрудняет разработку подушек безопасности, которые будут работать в любом сценарии.

Бренд решил эту проблему с помощью сумки необычной формы, закрепленной на потолке. Схема предполагает, что он имеет цилиндрическую форму и предназначен для того, чтобы окутывать пассажира вместе со спинкой сиденья, предотвращая любой контакт с острыми предметами.

Автоновости,Ford,
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