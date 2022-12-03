Lamborghini Huracan Sterrato был замечен на тестах

Несколько дней назад Lamborghini опубликовала первые официальные фотографии своего будущего суперкара Huracan Sterrato без тестовой пленки. После раскрытия экстерьера неудивительно, что автомобиль сейчас тестируют на дорогах общего пользования в серийном виде. Видео ниже дает нам лучшее представление о том, как Sterrato выглядит в реальном мире.