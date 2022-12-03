Lamborghini Huracan Sterrato был замечен на тестах

Несколько дней назад Lamborghini опубликовала первые официальные фотографии своего будущего суперкара Huracan Sterrato без тестовой пленки. После раскрытия экстерьера неудивительно, что автомобиль сейчас тестируют на дорогах общего пользования в серийном виде. Видео ниже дает нам лучшее представление о том, как Sterrato выглядит в реальном мире.
По сравнению со стандартной моделью внедорожная версия может похвастаться увеличенным дорожным просветом, шинами повышенной проходимости, дополнительным освещением, багажником на крыше и прочным обвесом. Задний бампер также был изменен, чтобы улучшить угол съезда.
Планируется, что Sterrato станет последним неэлектрифицированным Lamborghini в истории, оснащенным 5,2-литровым двигателем V10. Однако его точный результат остается загадкой.