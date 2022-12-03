В РФ начались продажи новых седанов Сhevrolet Cobalt 2022 года

Chevrolet Cobalt привезен по схеме параллельного импорта. Его можно приобрести в автосалонах в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Орехово-Зуеве. Седан доступен в двух комплектациях, но только с одним вариантом двигателя. Его стоимость варьируется от 1 050 000 до 1 499 000 рублей.
Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 106 лошадиных сил и 134 Нм крутящего момента. Мощность на колеса передается на колеса через 5-ступенчатую МКПП или 6-диапазонную АКПП. В оснащении автомобиля есть 14-дюймовые колёсные диски, две подушки безопасности, противотуманки, электропривод боковых зеркал, кондиционер, подогрев передних кресел, а также аудиосистема.