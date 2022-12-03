Bentley показала первый серийный Batur

Летом 2022 года, вслед за открытым спорткаром Bentley Mulliner Bacalar, который возродил традицию производства эксклюзивных моделей с уникальными кузовами, британский автопроизводитель представил новую машину ручной работы — купе Bentley Mulliner Batur. Самый мощный серийный автомобиль марки будет выпущен тиражом в 18 единиц и под конец года «нулевой» экземпляр вышел на ходовые испытания на дорогах общего пользования. Заявлено, что таким проверкам подвергнут два предсерийных образца Bentley Mulliner Bacalar.

Фото: © Bentley © Bentley

Как отмечает марка, более 100 недель разработки автомобиля дополняют свыше 58 недель тестов в реальных дорожных условиях, по ходу которых будут проведены 120 различных испытаний. В ходе тестов пройдёт проверка как технических характеристик машины, так и оценка качества её сборки, а также поведение материалов.

Окрашенный в цвет Purple Sector «нулевой» автомобиль проедет более 2500 километров по Европе, чтобы сымитировать реальные условия эксплуатации. Маршрут будет включать в себя Германию, Италию, Францию и Испанию, прежде чем прототип окажется на закрытом полигоне, где будут проведены высокоскоростные испытания.

На полигоне машину ждёт 7-недельная программа тестов в разных условиях и режимах, за которой последует ещё 7500 километров поездок в реальных условиях, а затем начнутся тесты на соответствие экологическим стандартам. Обещано, что прототип менее чем за четыре недели автомобиль выдержит 600 часов солнечной нагрузки, что эквивалентно пяти годам в пустыне Аризоны.