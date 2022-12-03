Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Bentley показала первый серийный Batur

Motor.ru

Летом 2022 года, вслед за открытым спорткаром Bentley Mulliner Bacalar, который возродил традицию производства эксклюзивных моделей с уникальными кузовами, британский автопроизводитель представил новую машину ручной работы — купе Bentley Mulliner Batur. Самый мощный серийный автомобиль марки будет выпущен тиражом в 18 единиц и под конец года «нулевой» экземпляр вышел на ходовые испытания на дорогах общего пользования. Заявлено, что таким проверкам подвергнут два предсерийных образца Bentley Mulliner Bacalar.

Bentley показала первый серийный Batur
Фото: © Bentley© Bentley

Как отмечает марка, более 100 недель разработки автомобиля дополняют свыше 58 недель тестов в реальных дорожных условиях, по ходу которых будут проведены 120 различных испытаний. В ходе тестов пройдёт проверка как технических характеристик машины, так и оценка качества её сборки, а также поведение материалов.

Окрашенный в цвет Purple Sector «нулевой» автомобиль проедет более 2500 километров по Европе, чтобы сымитировать реальные условия эксплуатации. Маршрут будет включать в себя Германию, Италию, Францию и Испанию, прежде чем прототип окажется на закрытом полигоне, где будут проведены высокоскоростные испытания.

На полигоне машину ждёт 7-недельная программа тестов в разных условиях и режимах, за которой последует ещё 7500 километров поездок в реальных условиях, а затем начнутся тесты на соответствие экологическим стандартам. Обещано, что прототип менее чем за четыре недели автомобиль выдержит 600 часов солнечной нагрузки, что эквивалентно пяти годам в пустыне Аризоны.

Как подчёркивает Bentley, это особенно важно для новых экологически чистых материалов, используемых в наружных компонентах в качестве альтернативы углеродному волокну. Всего же перед поставкой первого Bentley Mulliner Bacalar клиенту более 810 уникальных деталей пройдут 160 недель испытаний и разработок. Все автомобили уже проданы и для них разработаны эксклюзивные схемы оформления кузова и салона, которые заводские специалисты подготовили на основе пожеланий покупателей.

Автоновости,Bentley,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители