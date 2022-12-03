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1 час назад

Новости автомира: «Известия»: Госдума готовит поправки в КоАП о запрещенных для водителей лекарствах

Майк Габриелян

Водителям, принимающим определенные лекарства, не будет грозить ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения. В Госдуме готовят соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), пишут «Известия».

Депутаты решили разобраться с перечнем запрещенных лекарств для водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если в организме водителя найдут следы запрещенных веществ, не относящихся к психотропным или наркотическим лекарствам, его освободят от ответственности.

У ГИБДД появится новая причина для лишения прав

Сейчас имеется неопределенность, связанная с различными формулировками в ПДД и КоАП. Юристы говорят, что запрет на управление автомобилем после приема некоторых препаратов есть в обоих документах, но они содержат разные трактовки.

ПДД запрещают управлять машиной «под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание». В КоАП прописана ответственность за употребление веществ, «вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение».

Из-за этого возникают проблемы у водителей, которые приняли лекарства с компонентами, официально не считающиеся наркотическими и психотропными.

Они входят в состав многих жаропонижающих, болеутоляющих или антигистаминных препаратов. Получить опьяняющий эффект при приеме данных лекарств невозможно, но тесты на наркотики дают положительный результат.

Помимо поправок в КоАП, депутаты хотят обязать фармацевтов маркировать препараты, после употребления которых запрещено управлять автомобилем. Вероятно, будет поддержано недавнее предложение столичного управления ГИБДД. Там предложили изображать на упаковке красный круг с перечеркнутым автомобилем, «чтобы люди, покупая лекарства, понимали».

В феврале 2022 года Верховный суд России подтвердил лишение прав после приема корвалола. Этот препарат содержит психотропное вещество фенобарбитал.

Автоновости,Верховный суд,ГИБДД,Госдума,
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