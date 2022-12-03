Великобритания поможет построить водородный Toyota Hilux

С 2030 года в Великобритании намерены запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и к этому сроку в стране планируют создать легковые и лёгкие коммерческие автомобили на экологически чистых видах топлива. В качестве основного варианта британские власти рассматривают электромобили на водородных топливных элементах (FCEV). Именно такую силовую установку должен получить и пикап Toyota Hilux.

Фото: © Toyota UK © Toyota UK

Центр передовых двигателей (APC), который распределяет правительственные гранты на новые разработки, объявил о создании консорциума под руководством завода Toyota Motor Manufacturing UK в Бернастоне. Предприятие совместно с компаниями Ricardo, ETL, D2H и Thatcham Research при поддержке научно-исследовательского отдела Toyota Motor Europe обязуется уже в 2023 году представить первые экземпляры Toyota Hilux с водородным двигателем.

Заявлено, что речь идёт не о новых разработках, а об адаптации существующей силовой установки от седана Toyota Mirai последнего поколения к пикапу. Модель оснащена 180-сильным электромотором на задней оси, 175-сильным электрохимическим генератором, превращающим водород в электроэнергию, и запасом водорода в 5,6 килограмма в трёх баллонах. Паспортный запас хода такого седана — 650 километров.