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20 минут назад

Новости автомира: Великобритания поможет построить водородный Toyota Hilux

Motor.ru

С 2030 года в Великобритании намерены запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и к этому сроку в стране планируют создать легковые и лёгкие коммерческие автомобили на экологически чистых видах топлива. В качестве основного варианта британские власти рассматривают электромобили на водородных топливных элементах (FCEV). Именно такую силовую установку должен получить и пикап Toyota Hilux.

Великобритания поможет построить водородный Toyota Hilux
Фото: © Toyota UK© Toyota UK

Центр передовых двигателей (APC), который распределяет правительственные гранты на новые разработки, объявил о создании консорциума под руководством завода Toyota Motor Manufacturing UK в Бернастоне. Предприятие совместно с компаниями Ricardo, ETL, D2H и Thatcham Research при поддержке научно-исследовательского отдела Toyota Motor Europe обязуется уже в 2023 году представить первые экземпляры Toyota Hilux с водородным двигателем.

Заявлено, что речь идёт не о новых разработках, а об адаптации существующей силовой установки от седана Toyota Mirai последнего поколения к пикапу. Модель оснащена 180-сильным электромотором на задней оси, 175-сильным электрохимическим генератором, превращающим водород в электроэнергию, и запасом водорода в 5,6 килограмма в трёх баллонах. Паспортный запас хода такого седана — 650 километров.

Пикап сохранит компоновку силовой установки седана, что подразумевает задний привод и уменьшенный объём грузового отсека из-за размещения электрохимического генератора позади пассажирской кабины. В 2023 году должны быть построены первые прототипы модели, после чего их начнут испытывать. Уже по итогам тестам будет принято решение о перспективности проекта и возможности выпуска водородных пикапов мелкой серией.

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