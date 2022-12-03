AC Schnitzer показал полицейский BMW i4

Основанная в 1987 году компания Херберта Шнитцера и Вилли Коля в 2022 году отмечает свое 35-летие. Одной из составляющих празднования юбилея ателье AC Schnitzer стало создание автомобиля для полиции Германии в рамках ежегодного проекта Tune it! Safe!. В качестве базовой модели фирма традиционно для себя выбрала BMW, но на сей раз отдала предпочтение электромобилю — седан BMW i4 M50, адаптированый для силовых структур, получил название AC Schnitzer ACS4 i 50 Tune it! Safe! Concept.

Фото: © AC Schnitzer © AC Schnitzer

Доработки AC Schnitzer включают в себя новые пружины, уменьшающие дорожный просвет на 20-25 миллиметров ради лучшей управляемости, а также углепластиковый аэродинамический обвес, включающий в себя сплиттер, закрылки на переднем бампере, спойлер над задним стеклом и спойлер на крышке багажника, а также необычные крылышки над фонарями.

Полицейский электромобиль оснащён установленными на проставках 20-дюймовыми колёсами AC4 Flow Forming с шинами Hankook. В салоне появились алюминиевые накладки на педали и накладка на подставку для левой ноги, а также фирменный селектор системы i-Drive. Дополнительно установлен блок управления спецсигналами Hella, а кузов украшен характерной сине-жёлтой ливреей немецкой полиции от Securlux.