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4 часа назад

Новости автомира: AC Schnitzer показал полицейский BMW i4

Motor.ru

Основанная в 1987 году компания Херберта Шнитцера и Вилли Коля в 2022 году отмечает свое 35-летие. Одной из составляющих празднования юбилея ателье AC Schnitzer стало создание автомобиля для полиции Германии в рамках ежегодного проекта Tune it! Safe!. В качестве базовой модели фирма традиционно для себя выбрала BMW, но на сей раз отдала предпочтение электромобилю — седан BMW i4 M50, адаптированый для силовых структур, получил название AC Schnitzer ACS4 i 50 Tune it! Safe! Concept.

AC Schnitzer показал полицейский BMW i4
Фото: © AC Schnitzer© AC Schnitzer

Доработки AC Schnitzer включают в себя новые пружины, уменьшающие дорожный просвет на 20-25 миллиметров ради лучшей управляемости, а также углепластиковый аэродинамический обвес, включающий в себя сплиттер, закрылки на переднем бампере, спойлер над задним стеклом и спойлер на крышке багажника, а также необычные крылышки над фонарями.

Полицейский электромобиль оснащён установленными на проставках 20-дюймовыми колёсами AC4 Flow Forming с шинами Hankook. В салоне появились алюминиевые накладки на педали и накладка на подставку для левой ноги, а также фирменный селектор системы i-Drive. Дополнительно установлен блок управления спецсигналами Hella, а кузов украшен характерной сине-жёлтой ливреей немецкой полиции от Securlux.

Проект Tune it! Safe! реализуется на протяжении 17 лет при поддержке правительства Германии. Из внебюджетных средств финансируется постройка шоу-каров для полиции, которая использует автомобили в просветительских мероприятиях по продвижению безопасного тюнинга. Для AC Schnitzer проект ACS4 i 50 Concept стал восьмым в рамках Tune it! Safe! и вторым построенным для полиции электромобилем после показанного 12 лет назад электрического MINI.

Автоновости,BMW,
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