АвтоВАЗ остановил разработку новой «Нивы», и вот почему

АвтоВАЗ остановил разработку новой «Нивы», утверждает редакция «Фонтанки». По данным издания, компоненты, предназначенные для Lada Niva третьего поколения, попали под санкции. Основой абсолютно новой «Нивы» должна была послужить платформа CMF-B концерна Renault. После ухода французского автопроизводителя из России и разрыва с европейскими поставщиками рассчитывать на продолжение совместной работы над внедорожником не приходится.

Фото: Опытный образец Lada Niva 1975 года Опытный образец Lada Niva 1975 года

Новая Lada Niva должна была дебютировать к концу 2024 года, а спустя два года совместными усилиями АвтоВАЗа, Dacia и Renault планировали выпустить удлинённый семиместный внедорожник Grand Niva. Назывались даже ориентировочные цены — от 12 до 20 тысяч евро (0,8-1,3 миллиона рублей) в зависимости от конфигурации.

Перспективы абсолютно новой «Нивы» туманны, но на подходе модернизированный внедорожник первого поколения: в начале 2023 года в продаже должна появиться Lada Niva Sport. Глава АвтоВАЗа пообещал, что трёхдверке добавят более мощный двигатель; в списке других ожидаемых улучшений — усиленный задний мост и блокировка межосевого дифференциала с электроприводом.