Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
5 часов назад

АвтоВАЗ остановил разработку новой «Нивы», и вот почему

Motor.ru

АвтоВАЗ остановил разработку новой «Нивы», утверждает редакция «Фонтанки». По данным издания, компоненты, предназначенные для Lada Niva третьего поколения, попали под санкции. Основой абсолютно новой «Нивы» должна была послужить платформа CMF-B концерна Renault. После ухода французского автопроизводителя из России и разрыва с европейскими поставщиками рассчитывать на продолжение совместной работы над внедорожником не приходится.

АвтоВАЗ остановил разработку новой «Нивы», и вот почему
Фото: Опытный образец Lada Niva 1975 годаОпытный образец Lada Niva 1975 года

Новая Lada Niva должна была дебютировать к концу 2024 года, а спустя два года совместными усилиями АвтоВАЗа, Dacia и Renault планировали выпустить удлинённый семиместный внедорожник Grand Niva. Назывались даже ориентировочные цены — от 12 до 20 тысяч евро (0,8-1,3 миллиона рублей) в зависимости от конфигурации.

Перспективы абсолютно новой «Нивы» туманны, но на подходе модернизированный внедорожник первого поколения: в начале 2023 года в продаже должна появиться Lada Niva Sport. Глава АвтоВАЗа пообещал, что трёхдверке добавят более мощный двигатель; в списке других ожидаемых улучшений — усиленный задний мост и блокировка межосевого дифференциала с электроприводом.

Следующий год АвтоВАЗ начнёт с выпуска двух семейств — Lada Granta и Lada Niva. Позднее в гамму вернут Vesta и Largus, причём универсалы и фургоны должны получить электрическую версию e-Largus.

Автоновости,Lada Granta,Dacia,Renault,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители