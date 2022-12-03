Новый ГАЗ «Соболь-NN» оказался намного дороже ожидаемого. Рекомендованные розничные цены появились на официальном сайте azgaz.ru: базовый заднеприводный цельнометаллический фургон обойдётся в 2 695 000 рублей, за версию «Комби» с двухрядным салоном придётся доплатить 210 000 рублей. Надбавка по сравнению со старым «Соболем-Бизнес» составляет без малого миллион рублей. Заводские пассажирские «Соболи-NN» с тремя рядами кресел под вопросом.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Предзаказы на новый ГАЗ «Соболь-NN» начали собирать в июле, и тогда дилерами называлась ориентировочная цена 2,4 миллиона рублей. За четыре месяца базовый фургон подорожал на 12 процентов или без малого 300 тысяч рублей. Любопытно, что на официальном сайте «Группы ГАЗ» указана не вся информация о технике и оснащении.

Журналисты Drom.ru выяснили, что на старте продаж «Соболь-NN» будет предлагаться с безальтренативным дизелем Cummins ISF 2.8 китайского производства, отечественной 6-ступенчатой «механикой» и задним приводом. В будущем у новинки должен появиться российский дизель объёмом 2,5 литра и полноприводная модификация.

Известно, что в базовой комплектации у «Соболя-NN» есть подрессоренное кресло водителя, а вот подушек безопасности может не быть, поскольку Техрегламент это допускает. В списке опций — медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, четырьмя USB-разъёмами и парой розеток на 12V, подогревы зеркал, сидений и лобового стекла, электромеханический стояночный тормоз и кнопка старт-стоп.