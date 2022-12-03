Mercedes-AMG One стал рекордсменом нескольких гоночных трасс

В начале ноябре Mercedes-Benz отчитался об очередном рекорде марки — мелкосерийный супергибрид Mercedes-AMG One стал самой быстрой товарной машиной «Северной петли» Нюрбургринга. Гиперкар проехал длинный круг за 6 минут 35,183 секунды и оказался на 8 секунд быстрее 730-сильного Mercedes-AMG GT Black Series. Но оказалось, что на пути к этому достижению автомобиль с гибридной силовой установкой болида Формулы-1 установил три рекорда на других автодромах, став и на них самой быстрой серийной машиной этих треков.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

На немецком автодроме «Нюрбургринг» в конфигурации «Гран-при», который принимает этап Формулы-1, Mercedes-AMG One проехал круг за 1:56.096, на австрийской трассе Red Bull Ring гиперкар прошёл круг за 1:26.846, а на автодроме «Хоккенхаймринг» в конфигурации «Гран-при» был установлен рекорд 1:38.563.

Во всех случаях за рулём был немецкий гонщик Маро Энгель, который и стал рекордсменом «Нордшляйфе». На «Северной петле» Нюрбургринга Mercedes-AMG One оказался быстрее менее мощных Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance (6:43,300) и Mercedes-AMG GT Black Series (6:48,047).