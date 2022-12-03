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2 часа назад

Lamborghini Huracan Sterrato посвятили линейку одежды

Motor.ru

В ноябре 2022 года Lamborghini представила внедорожный Huracan Sterrato — вариант спорткара, который должен стать промежуточным звеном между чистокровным купе Lamborghini Huracan и кроссовером Lamborghini Urus. Последний в истории итальянской марки новый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания будет выпущен 1499 экземпляров, а для тех, кто не может себе позволить новый Lamborghini, американский модный бренд RHUDE выпустит вдохновлённую Huracan Sterrato капсульную коллекцию одежды.

Lamborghini Huracan Sterrato посвятили линейку одежды
Фото: LamborghiniLamborghini

Основанная в 2015 году в Лос-Анджелесе выходцем с Филиппин Руиджи Вилласеньором компания подготовила куртки, брюки-карго, рубашки-поло, футболки, шляпы с плоскими полями, спортивные сумки и многое другое.

Заявлено, что отличительными чертами одежды станут дизайнерские отсылки к автомобилю, а также характерные для моделей Lamborghini элементы вроде стилизованных под воздухозаборники детали одежды. Как отмечает Руиджи Вилласеньор, одежда отсылает к эстетике военного времени и характерным акцентам и материалам.

При этом кроме Huracan Sterrato источником вдохновения для дизайнера стал и культовый спорткар Countach. Капсульная коллекция Rhude x Automobili Lamborghini появится в продаже с середины декабря 2022 года, а стоимость одежды составит от 295 до 2995 долларов.

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