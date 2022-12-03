Porsche запустила фирменную коллекцию NFT

Популярный формат NFT-токенов уже покорил мир современного искусства и теперь его используют автопроизводители. Последней на сегодняшний день маркой, которая обратила своё внимание на формат невзаимозаменяемого токена, стала марка Porsche. В рамках мероприятия Art Basel в Майами немецкий бренд анонсировал свою первую коллекцию фирменных невзаимозаменяемых токенов. Отвечать за новое для Porsche направление будет заводское подразделение Web3, которое привлекло к сотрудничеству немецкого художника Патрика Фогеля.

Фото: Porsche Porsche

Гамбургский дизайнер и 3D-художник Патрик Фогель, бывший архитектор, в своей студии ALT/SHIFT разработал линейку NFT, в основу которых лёг белый спорткар Porsche 911 последнего поколения 992. Декорировать автомобиль в виртуальном мире можно силами дизайнеров.

Для клиентов предложат три основных направления дизайна — Performance, Heritage и Lifestyle — каждый из которых можно персонализировать в соответствии со своими личными предпочтениями. После создания токены владельцы получают доступ к своим коллекционным предметам в виртуальном мире, каждый из которых создаётся с помощью Unreal Engine 5.